Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Brooklyn Trenindeki Kavga Kanlı Bitti: Mülteci, Saldırgana Silahını Alıp Ateş Etti

New York Brooklyn treninde çıkan bir kavga sonucunda mülteci olduğu belirtilen bir yolcu, kendisine silah çeken siyah giyimli yolcunun elinden silahını alarak defalarca ateş etti. Olay sonrası panik yaşanırken, birçok yolcu kendini yere attı. Polisler olay yerine gelerek mülteciyi göz altına aldı ve saldırgana isabet eden mermiler nedeniyle ameliyata alındı. Yetkililer, son bir yıl içinde trenlerdeki silahlı olayların %700 arttığını açıkladı.