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MSB: "Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi" - Son Dakika
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MSB: "Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

MSB: "Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57\'ye yükseldi"
13.01.2024 - 21:44,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Savunma, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: 'Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi' - Son Dakika


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