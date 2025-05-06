MSB, Terör Mağarasını Temizledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini duyurdu.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini ve ayrıca mağarada çok sayıda silah ve malzemenin ele geçirildiğini duyurdu. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Bölgede 7 bin 500 adet 12.7 mm Doçka makinalı tüfek ve Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 6 bin 480 adet 5.45 mm piyade tüfeği mühimmatı, 2 bin 200 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 600 adet 5.56 mm piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet 81 mm havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet geri tepmesiz top mühimmatı, 20 adet antipersonel mayın, 19 adet piyade tüfeği şarjörü, 5 adet silah üstü/el dürbünü, 2 adet lazermetre, 200 adet fünye, 500 adet elektrolit, 1 adet radyo, 1 adet powerbank, 1 adet kulaklık, çeşitli ebatlarda doküman ve çeşitli ebatlarda dürbün çantalarını ele geçildi." - ANKARA