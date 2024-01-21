MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'de 7 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi

MSB: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/ YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." - ANKARA