MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'de terörist saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG\'liyi etkisiz hale getirdi

"Çiller'in Kurum'a desteği rantsal" diyen Dündar yaşadıklarını anlattı: O dönem öldürülmem istendi

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a verdiği destek sonrası "rant" iddiaları ortaya atılan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili bir açıklama da gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Eşi Özer Çiller'in Antalya'da bir hazine arazisine 5 yıldızlı otel kondurmasına ilişkin yaptığı haberler sonrası o dönem ölüm tehditleri aldığını belirten Dündar, "Bizi karadan ve havadan takip edip evime nasıl gidilir, camlar kurşun geçiriyor mu diye hedef gösterdiler. Korku filmlerinde bile böylesi yaşanmamıştır" dedi.