MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de terörist saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de terörist saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdi

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'de terörist saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG\'liyi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

25.02.2024 15:25
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de terörist saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de terörist saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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