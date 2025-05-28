Muaythai Şampiyonasında Bıçaklı Saldırı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası sırasında Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev, 2 kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili 2 Azerbaycan vatandaşı, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, kimliği belirlenen 2 kişi tarafından bıçaklandı ve başına darbe aldı. Salonda bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Musayev, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Musayev'in tedavisi sürüyor.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin taksiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Antalya Havalimanı'na kaçtıkları tespit edilen Azerbaycan vatandaşı 2 şüpheli, burada görevli polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ANTALYA