Mudanya Belediyesi usulsüz kullanım gerekçesiyle büfeyi mahkeme kararıyla yıktı - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi usulsüz kullanım gerekçesiyle büfeyi mahkeme kararıyla yıktı

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Mudanya Belediyesi usulsüz kullanım gerekçesiyle büfeyi mahkeme kararıyla yıktı
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Bursa Mudanya'da uzun süredir hizmet veren meydandaki büfe, Mudanya Belediyesi'nin usulsüz kullanım gerekçesiyle başlattığı yıkım işlemiyle kaldırıldı. İşletmecinin mahkemeye başvurusunun reddedilmesinin ardından yapılan yıkım sonrası alanda temizlik çalışması yürütüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde uzun süredir faaliyet gösteren meydandaki büfe, Mudanya Belediyesi tarafından usulsüz kullanım gerekçesiyle yapılan tahliye ve yıkım talebinin ardından, işletmecinin mahkemeye yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine yıkıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi BUDO mevkiinde, meydan içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren büfe için Mudanya Belediyesi tarafından usulsüz kullanım gerekçesiyle tahliye edilmesi ve yıkılması yönünde işlem başlatıldı.

Belediyenin gönderdiği tahliye ve yıkım talebine karşı çıkan büfe işletmecisi, işlemin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, işletmecinin başvurusunu reddetti.

Mahkeme kararının ardından belediye ekipleri tarafından büfenin yıkımı gerçekleştirildi. Uzun süredir hizmet veren büfe tamamen yıkılarak alandan kaldırılırken, yıkımın ardından bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Büfenin bulunduğu alanın boşaltılmasıyla birlikte yıkım işlemi tamamlandı.

Kaynak: İHA
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