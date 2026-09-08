Mudanya'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli yaralandı, ehliyetine 6 ay el konuldu - Son Dakika
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Mudanya'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli yaralandı, ehliyetine 6 ay el konuldu

Mudanya\'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli yaralandı, ehliyetine 6 ay el konuldu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilirken, sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Şükrü Çavuş Mahallesi Sudeposu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başak Sokak istikametinde ilerleyen A.A. idaresindeki 16 BCF 365 plakalı otomobil, dönüş yaptığı esnada A.Ç. yönetimindeki 16 CCF 359 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.Ç. yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polislerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.A.'nın 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. A.A., işlemleri ve ifadesi alınmak üzere Mudanya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Mudanya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli yaralandı, ehliyetine 6 ay el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da alkollü sürücünün çarptığı motosikletli yaralandı, ehliyetine 6 ay el konuldu - Son Dakika
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