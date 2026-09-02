Mudanya'da demans hastası Nuri Karagöz kayboldu - Son Dakika
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Mudanya'da demans hastası Nuri Karagöz kayboldu

Mudanya\'da demans hastası Nuri Karagöz kayboldu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki demans hastası Nuri Karagöz dün kayboldu. En son Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında görülen Karagöz'ü görenlerin 112'yi araması istendi.

Bursa'da 65 yaşındaki demans hastası adamdan haber alınamıyor.

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşlarındaki demans hastası Nuri Karagöz, dün kayboldu. Karagöz'ün son olarak Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde civarında görüldüğü öğrenildi. Üzerinde beyaz tişört, kırmızı çizgiler bulunan Karagöz'ün siyah şapka, mavi pantolon ve kahverengi ayakkabı giydiği belirtildi. Yakınları, Karagöz'ü gören veya nerede olduğunu bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini istedi.

Kaynak: İHA

Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Sayfa, Mudanya, Demans, Demans, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da demans hastası Nuri Karagöz kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da demans hastası Nuri Karagöz kayboldu - Son Dakika
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