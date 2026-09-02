Mudanya\'da demans hastası Nuri Karagöz kayboldu

Bursa'da 65 yaşındaki demans hastası adamdan haber alınamıyor.

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşlarındaki demans hastası Nuri Karagöz, dün kayboldu. Karagöz'ün son olarak Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde civarında görüldüğü öğrenildi. Üzerinde beyaz tişört, kırmızı çizgiler bulunan Karagöz'ün siyah şapka, mavi pantolon ve kahverengi ayakkabı giydiği belirtildi. Yakınları, Karagöz'ü gören veya nerede olduğunu bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini istedi.