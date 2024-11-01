Mudanya'da Hız Denetimi: 25 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Mudanya'da Hız Denetimi: 25 Sürücüye Ceza

Mudanya\'da Hız Denetimi: 25 Sürücüye Ceza

Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hız denetimlerinde 25 sürücüye ceza uyguladı.

01.11.2024 13:09
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Mudanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkiinde gerçekleştirdikleri radar hız denetimlerinde 25 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Bursa Asfaltı Mudanya istikametinde yapılan denetimlerde, sürücülere aşırı hız yapmamaları konusunda sıkı uyarılarda bulunarak, aşırı hız yapan sürücülere yönelik bu denetimlerin halkın güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Polis ekipleri, sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarırken, denetimlerin farklı zamanlarda da devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Hız Denetimi: 25 Sürücüye Ceza - Son Dakika

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