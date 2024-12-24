Mudanya'da İskeden Denize Düşen Adamı Dalgıçlar Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mudanya'da İskeden Denize Düşen Adamı Dalgıçlar Arıyor

Mudanya\'da İskeden Denize Düşen Adamı Dalgıçlar Arıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahildeki iskeleden balık tutarken denize düşen bir adam için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine gelen ekipler, gözden kaybolan şahsı bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

24.12.2024 13:02  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahildeki iskeleden balık tutarken denize düşen adamı, dalgıçlar karış karış arıyor.

Olay, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmralı Adasına ulaşım sağlayan askeri iskele yakınlarından balık tutmak için olta atan kişi, dengesini kaybederek denize düştü. Gözden kaybolan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı DEGAK Özel Timi dalgıçları, karış karış Mudanya'daki iki iskele arasında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Güvenlik, Olaylar, Mudanya, 3-sayfa, Yaşam, bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da İskeden Denize Düşen Adamı Dalgıçlar Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:48 İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa’ya ’terör örgütü’ olarak kabul edin talimatı İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
17:48 Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti
17:46 Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
17:24 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
17:16 Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yaptığını Roma’da da yapıyormuş Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaptığını Roma'da da yapıyormuş
16:59 Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı
16:59 Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 13:56:33. #1.12#
SON DAKİKA: Mudanya'da İskeden Denize Düşen Adamı Dalgıçlar Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.