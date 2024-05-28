Mudanya'da Kaza: Araçlarda Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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Mudanya'da Kaza: Araçlarda Maddi Hasar Meydana Geldi

Mudanya\'da Kaza: Araçlarda Maddi Hasar Meydana Geldi

Bursa Mudanya ilçesinde Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, yetkililere defalarca uyarıda bulunduklarını ve çözüm önerileri sunduklarını belirtti.

28.05.2024 13:03
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Bursa Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, kazanın olduğu yerde açıklama yaparak bu noktada sayısız kaza olduğunu ve yetkilileri çözüm önerileriyle birlikte uyardıklarını vurguladı.

Bursa Mudanya ilçesi Su Deposu Caddesi'nde meydana gelen kazada 24 BE 202 plakalı otomobil ile 16 BHC 153 plakalı otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, "Yetkili mercileri defalarca uyardım. Resmi talepte bulundum. Trafiğin yoğun olduğu bu noktada, kavşağa bir de kör nokta eklenince kaza kaçınılmaz oluyor. İlla burada birinin ölmesi mi gerekiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudanya'da Kaza: Araçlarda Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika

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