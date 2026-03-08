Mudanya'da Ramazan Gece Denetimleri - Son Dakika
Mudanya'da Ramazan Gece Denetimleri

Mudanya'da Ramazan Gece Denetimleri
08.03.2026 00:03
Mudanya'da Ramazan boyunca gece saatlerinde trafik denetimleri yapılıyor, alkol ve emniyet kontrolleri sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ramazan ayı boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gece saatlerinde denetimler aralıksız sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler emniyet kemeri ve alkol denetiminden geçirildi.

Gece saatlerinde yapılan uygulamada toplam 58 araç ve araçlarda bulunan yolcular kontrol edildi. Denetimler kapsamında sürücülere alkol testi uygulanırken, araçlarda bulunan yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk ya da alkollü sürücüye rastlanmadığı öğrenildi.

Trafik ekipleri, özellikle Ramazan ayında gece saatlerinde artan araç trafiği nedeniyle denetimlerin önemine dikkat çekerek, Mudanya genelinde trafik uygulamalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

