Mudanya'da şiddetli lodosun devirdiği ağaç park halindeki lüks aracın üzerine düştü - Son Dakika
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Mudanya'da şiddetli lodosun devirdiği ağaç park halindeki lüks aracın üzerine düştü

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Mudanya\'da şiddetli lodosun devirdiği ağaç park halindeki lüks aracın üzerine düştü
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Bursa Mudanya'da şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde park halindeki yabancı plakalı lüks otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar oluştu; itfaiye ağacı kesip kaldırdı, sokak ulaşıma açıldı ve sakinler riskli ağaçlar için önlem istedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki yabancı plakalı lüks otomobilin üzerine düştü. Olayda araçta hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri sokakta tehlike oluşturabilecek başka ağaçlar bulunduğuna dikkat çekerek tedbir alınmasını istedi.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli lodosun etkisiyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan yabancı plakalı lüks otomobilin üzerine düştü. Ağacın devrilmesiyle sokak kısa süreliğine araç trafiğine kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mudanya İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek parçalara ayırdı ve yol kenarına kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.

"BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINIRSA VATANDAŞLAR AÇISINDAN İYİ OLACAKTIR"

Olayın yaşandığı sokaktaki sitenin sakinlerinden Doğan Sonkaynar, büyük bir gürültü duyduklarını ve ağacın komşusunun aracının üzerine devrildiğini belirtti.

Sonkaynar, "Evdeydik zaten. Bir anda patırtı kütürtü duyduk. Bir baktım, aşağı komşunun arabasının üzerine ağaç devrilmiş. Burada şu an engel teşkil edecek, sıkıntı oluşabilecek bir ağaç daha var. Doğal afet sonuçta, bazı durumlarda öngöremiyoruz. Ancak bir an önce önlem alınırsa vatandaşlar açısından da iyi olacaktır" dedi.

Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için risk oluşturabilecek ağaçların kontrol edilmesini istedi.

Kaynak: İHA
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