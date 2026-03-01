Mudanya'da Trafik Kazası: Zeytinliğe Daldı - Son Dakika
Mudanya'da Trafik Kazası: Zeytinliğe Daldı

01.03.2026 10:38
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücünün manevrası sonucu otomobil zeytinlikte kaza yaptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, önündeki araca çarpamamak için manevra yapan sürücü zeytinliğe daldı.

Kaza, gece geç saatlerde Eski Bursa Yolu Yörükali Kırsal Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.M. (63) idaresindeki 16 ABL 895 plakalı otomobil, seyir halindeki 16 LSV 90 plakalı araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet savrularak zeytin tarlasına girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.M.'nin vücudunun çeşitli yerinde sıyrıklar olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kısa süreliğine kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BURSA

Kaynak: İHA

