Sahilde seyyar satıcı denetimi

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahil bandında zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahil kesiminde yaya geçişini engellediği ve gerekli izin belgelerine sahip olmadığı değerlendirilen seyyar satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirdi. İş yerlerinde ruhsat ve kullanım alanlarının da kontrol edildiği denetimler sırasında sahilde mısır satışı yapan bir seyyar satıcının tezgahına ekiplerce el konuldu. Karar sonrası büyük üzüntü yaşayan satıcı, gözyaşlarını tutamadı. Çevredeki bazı vatandaşlar satıcıya destek olmaya çalıştı.

Zabıta ekipleri, denetimlerin kamu düzeninin sağlanması, yaya güvenliğinin korunması ve mevzuata aykırı faaliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. - BURSA