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Mudurnu'da Ahşap Evde Çıkan Yangına Erken Müdahale - Son Dakika
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Mudurnu'da Ahşap Evde Çıkan Yangına Erken Müdahale

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ahşap evin bacasında çıkan yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri erken müdahale ederek faciayı önledi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında tansiyonu yükselen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Mudurnu\'da Ahşap Evde Çıkan Yangına Erken Müdahale
01.01.2024 - 21:42,
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BOLU (İHA) – Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evin bacasında çıkan yangına erken müdahale faciayı önledi.

Yangın, Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyü Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin bacasından alevler yükseldi. Bacanın yandığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar köydeki vatandaşlar ve muhtar yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek bacada soğutma çalışması yaptı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında tansiyonu yükselen Seval Ö'ye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Köy muhtarı Mehmet Efe, "Yangın var diye bizim evi aradılar. Ben de 'İtfaiyeyi ara' dedim ve köy halkına haber verdim. Hemen geldik buraya. Kısa süre içerisinde büyük bir faciayı önlemiş olduk" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Kazım Çetin, Mudurnu, Bolu, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da Ahşap Evde Çıkan Yangına Erken Müdahale - Son Dakika


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