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Mudurnu'da çıkan yangın 4 eve sıçradı - Son Dakika
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Mudurnu'da çıkan yangın 4 eve sıçradı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde başlayan yangın kısa sürede çevredeki 3 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Mudurnu\'da çıkan yangın 4 eve sıçradı
11.12.2023 - 16:45,
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Bolu'da 4 ev alevlere teslim oldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde başlayan yangın 4 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangınları söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, Mudurnu ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 50. Yıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Güder'e ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, orman ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

4 evin alevlere teslim olduğu yangını ekipler söndürmek için seferber oldu. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Mudurnu'da çıkan yangın 4 eve sıçradı - Son Dakika


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