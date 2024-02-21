Mudurnu'da çıkan yangında traktör ve tarım makineleri küle döndü - Son Dakika
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Mudurnu'da çıkan yangında traktör ve tarım makineleri küle döndü

Mudurnu\'da çıkan yangında traktör ve tarım makineleri küle döndü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk çiftliğinin kazan dairesinde çıkan yangın sonucunda bir traktör, 2 tarım makinesi ve kazan dairesinin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangın, hızla büyüyerek çiftlik binasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21.02.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tavuk çiftliğinin kazan dairesinde çıkan yangın nedeniyle, bir traktör, 2 tarım makinesi ve kazan dairesinin çatısı küle döndü.

Yangın, Mudurnu Mangırlar köyünde Salih Çetin'e ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde tavuk üretim çiftliğinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, kazan dairesinde bulunan traktöre sıçradı. Alev alev yanmaya başlayan traktörün dumanlarını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, tavuk çiftliğine sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle kazan dairesi ve traktör kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da çıkan yangında traktör ve tarım makineleri küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da çıkan yangında traktör ve tarım makineleri küle döndü - Son Dakika
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