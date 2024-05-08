Mudurnu\'da trafik polisleri sürücüleri uyardı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik polisleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülere broşür dağıtarak yaya geçitlerinde ve ilçe merkezinde dikkatli gitmeleri konusunda tek tek uyardı.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu'nun kilit noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Özellikle ilçenin giriş ve çıkış noktalarına sık sık uygulama noktası oluşturan ekipler sürücüleri tek tek denetliyor. 'Hayatla Yarışılmaz' mottosuyla hazırlanan, sürücüleri bilgilendiren içeriğin bulunduğu broşür, polis ekipleri tarafından araç kullananlara verildi. Polis ekiplerinin kurallara uymaları noktasında özenle uyardığı sürücülerin emniyet kemerlerini taktığı görüldü. Okul önlerinde ve yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan polis ekipleri, araçları denetlemeye devam etti.

Polis ekiplerinin ilçe genelinde denetimleri ve bilgilendirmeleri sık sık yapacağı öğrenildi. - BOLU