Mudurnu'da trafik polisleri sürücüleri uyardı - Son Dakika
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Mudurnu'da trafik polisleri sürücüleri uyardı

Mudurnu\'da trafik polisleri sürücüleri uyardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik polisleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülere broşür dağıtarak yaya geçitlerinde ve ilçe merkezinde dikkatli gitmeleri konusunda tek tek uyardı. Polis ekipleri, sürücülerin emniyet kemerlerini takmaları ve okul önlerinde dikkatli olmaları konusunda özenle uyardı.

08.05.2024 16:14
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik polisleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülere broşür dağıtarak yaya geçitlerinde ve ilçe merkezinde dikkatli gitmeleri konusunda tek tek uyardı.

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu'nun kilit noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Özellikle ilçenin giriş ve çıkış noktalarına sık sık uygulama noktası oluşturan ekipler sürücüleri tek tek denetliyor. 'Hayatla Yarışılmaz' mottosuyla hazırlanan, sürücüleri bilgilendiren içeriğin bulunduğu broşür, polis ekipleri tarafından araç kullananlara verildi. Polis ekiplerinin kurallara uymaları noktasında özenle uyardığı sürücülerin emniyet kemerlerini taktığı görüldü. Okul önlerinde ve yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan polis ekipleri, araçları denetlemeye devam etti.

Polis ekiplerinin ilçe genelinde denetimleri ve bilgilendirmeleri sık sık yapacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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