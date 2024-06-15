Mudurnu'da Zincirleme Kaza: Yeni Doğan Bebeğin Bulunduğu Araç Kaza Anında Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mudurnu'da Zincirleme Kaza: Yeni Doğan Bebeğin Bulunduğu Araç Kaza Anında Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, traktör ve iki otomobil birbirine çarptı. Kazada, yeni doğan bebeğin bulunduğu araç da zarar gördü. Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

15.06.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktör ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Yeni doğan bebeğin bulunduğu aracın kazaya karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun C. yönetimindeki 14 ABF 694 plakalı otomobil, önünde aniden yavaşlayan Oktay A. idaresindeki 14 BL 620 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Oktay A. önündeki traktöre çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harun C'nin kullandığı otomobilde bulunan yeni doğum yapan anne Özlem C. ile bebeği tedbir amaçlı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

Mudurnu, trafik, Bolu, Güvenlik, Acil Durum, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da Zincirleme Kaza: Yeni Doğan Bebeğin Bulunduğu Araç Kaza Anında Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Zincirleme Kaza: Yeni Doğan Bebeğin Bulunduğu Araç Kaza Anında Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement