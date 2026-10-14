Müfettişlerin görevini engelleyen firma yetkilisi 2 yıl 9 ay 9 gün hapisle tutuklandı - Son Dakika
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Müfettişlerin görevini engelleyen firma yetkilisi 2 yıl 9 ay 9 gün hapisle tutuklandı

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Bolu'da sigortasız işçi ihbarı üzerine teftişe giden SGK müfettişlerine hakaret edip görevlerini engelleyen şirket yetkilisi, cezası kesinleşince tutuklandı. Hakkında verilen 2 yıl 9 ay 9 gün hapis cezası onanan yetkilinin resmi belgeyi bozma suçundan beraat kararı bozuldu.

Bolu'da sigortasız işçi çalıştırıldığı ihbarı üzerine teftişe giden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerine hakaret ederek görevlerini yapmalarını engelleyen şirket yetkilisi, hakkında verilen hapis cezalarının kesinleşmesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde sicil dosyası bulunan T.Y.S. A.Ş. ünvanlı mobilya firmasında sigortasız (kayıt dışı) işçi çalıştırıldığı yönünde ALO 170 hattına yapılan ihbarla ekipler harekete geçti. İhbarla 7 Ocak 2022 tarihinde söz konusu iş yerine giden SGK müfettişleri, yasal inceleme başlattıkları sırada şirket yetkilisi Ü.T.'nin tepkisiyle karşılaştı. Teftiş esnasında ofise giren şirket yetkilisi Ü.T., görevli müfettişlere ağır küfürler savurup "Sizi kim gönderdi buraya, terörist miyiz biz" diyerek üzerine yürüdüğü iddia edildi. Görevlilerin iş yerinden ayrılmasını da engelleyen şüpheli, tehdit ve hakaretlerini sürdürdüğü ifade edildi.

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Olayın ardından Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü avukatlarının şikayeti üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak iddianame hazırlandı. Bolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen kamu davası, istinaf incelemesiyle karara bağlandı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda sanık Ü.T. hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan verilen 1 yıl 2 ay 17 gün ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay 39 gün (2 yıl 9 ay 9 gün) hapis cezası kesinleşti. Kara üzerine işlemleri tamamlanan Ü.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yerel mahkemenin sanık Ü.T. hakkında "resmi belgeyi bozma" suçundan verdiği beraat kararının Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi tarafından bozulduğu ve sanığın bu suçtan yargılamasının yeni esas üzerinden devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik Kurumu3. SayfaGüncelBoluSon Dakika

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