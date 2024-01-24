Müge Anlı\'nın yayına çıkmıştı! Arkadaşını döverek öldüren adam, kaçarken kıskıvrak yakalandı

Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in ailesi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Son olarak bir akaryakıt istasyonunda görüntülenen Ali Diken'in yakın arkadaşı Zeynel Boyacı, Diken'in kaybının 35. gününde canlı yayına çıkarak kendisini savundu. Diken'in kaybıyla bir ilgisinin olmadığını söyleyen Boyacı, yayından sonra feribotla kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Boyacı, cinayeti itiraf etti.

"BANA KÜFREDİNCE DAYANAMAYIP DÖVEREK ÖLDÜRDÜM"

Dünkü yayında arkadaşının kaybından haberi dahi olmadığını söyleyen Zeynep Boyacı'nın şüpheli davranışları ve açıklamaları herkes şüphelendirdi. Yayından sonra kaldığı otelden kendisini kamufle ederek çıkan Zeynel Boyacı, feribotla Yalova'ya gitmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. Boyacı, arkadaşı Ali Diken'in kendisine küfretmesine sinirlendiğini ve döverek öldürdükten sonra gömdüğünü itiraf etti. Boyacı, emniyetteki işlemlerin ardından Antalya Cinayet Büro ekipleri tarafından cinayetin işlendiği Antalya'ya götürüldü.

Müge Anlı yaşananlara "Olacak iş değil" diyerek isyan ederken acılı aile de canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.