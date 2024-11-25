Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı - Son Dakika
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Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı

Müge Anlı\'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'yı arayan baba Mustafa Kayıkçı ile oğlu Serdar'la ilgili mide bulandıran gerçek ortaya çıktı. Programa bağlanan Tutku'nun ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı, yıllar önce 12-13 yaşında olduğu dönemde Tutku,'nun babası ve ağabeyinin kendisini taciz ettiğini söyledi. Genç kadın, baba Mustafa Kayıkçı'nın kendisini öpmeye çalıştığını iddia etti.

25.11.2024 20:08
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Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kocaman Köyü'nde 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'nın babası Mustafa Kayıkçı ve oğlu Serdar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kızını bulmak için günlerdir ekranlara çıkan Mustafa Kayıkçı ile ilgili mide bulandıran gerçek bir telefon bağlantısıyla ortaya çıktı.

ARKADAŞININ BABASININ TACİZİNİ MÜGE ANLI'DA İTİRAF ETTİ

Tutku Dilara'nın ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı, programa bağlanarak yıllar önce yaşanan bir olayı itiraf etti. O dönem 12-13 yaşlarında olduğunu söyleyen genç kadın, Tutku Dilara'nın babası ve abisinin kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Baba Mustafa Kayıkçı'nın kendisini öpmeye çalıştığını anlatan kadının eşinin, "Bir kızın canını yaktın başka bir kızın canını yakma." diyerek adamı uyardığını söyledi.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Genç kadın, babasının yanı sıra abisi Selçuk'un da kıyafetlerinin üzerinden kendisine dokunduğunu söylerken, baba Mustafa Kayıkçı ise bunların yaşandığını ancak istismar etmediğini iddia etti. İstismara uğradığını söyleyen ve ismini gizleyen genç kadının canlı yayında ısrarla ismini söylemesi üzerine Müge Anlı çileden çıktı. "Bana inat, diye sürekli ismini söyleme. O zaman ben de sana inat bütün anlattıklarını anlatırım. Ben nasıl sana saygı gösteriyorsam sen de bağlanana saygı göster!" diye tepki gösterdi.

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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı - Son Dakika

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