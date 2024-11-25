Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kocaman Köyü'nde 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'nın babası Mustafa Kayıkçı ve oğlu Serdar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kızını bulmak için günlerdir ekranlara çıkan Mustafa Kayıkçı ile ilgili mide bulandıran gerçek bir telefon bağlantısıyla ortaya çıktı.
Tutku Dilara'nın ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı, programa bağlanarak yıllar önce yaşanan bir olayı itiraf etti. O dönem 12-13 yaşlarında olduğunu söyleyen genç kadın, Tutku Dilara'nın babası ve abisinin kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Baba Mustafa Kayıkçı'nın kendisini öpmeye çalıştığını anlatan kadının eşinin, "Bir kızın canını yaktın başka bir kızın canını yakma." diyerek adamı uyardığını söyledi.
Genç kadın, babasının yanı sıra abisi Selçuk'un da kıyafetlerinin üzerinden kendisine dokunduğunu söylerken, baba Mustafa Kayıkçı ise bunların yaşandığını ancak istismar etmediğini iddia etti. İstismara uğradığını söyleyen ve ismini gizleyen genç kadının canlı yayında ısrarla ismini söylemesi üzerine Müge Anlı çileden çıktı. "Bana inat, diye sürekli ismini söyleme. O zaman ben de sana inat bütün anlattıklarını anlatırım. Ben nasıl sana saygı gösteriyorsam sen de bağlanana saygı göster!" diye tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı - Son Dakika
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