Muğla Büyükşehir Bayram süresince teyakkuzda olacak

Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7/24 sahada olacak.

Zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan, Ramazan Bayramı öncesinde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını belirterek "Zabıta Daire Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için 7/24 denetimlerimiz devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan yerlere denetimlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızın hijyenik şartlar altında ürünlere ulaşması için denetimlerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlara ürünlerin sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Büyükşehir ekipleri yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı bayram öncesinde yürütülen sosyal hizmet çalışmalarına değinerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımızın, engellilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin ev temizlikleri, kişisel bakımlarını yaptık. Vatandaşlarımızın bayramı mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için çalışıyoruz. Muğla genelindeki bin 435 mezarlığımızın bakımı, temizliği ve ağaç budaması yaptık. Bayram sürecince evde bakım, sağlık ekiplerimiz ve hasta nakil ambulanslarımız hizmet vererek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyeceklerdir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri 7/24 görev başında

Bayram süresince herhangi bir acil duruma karşı teyakkuzda olacaklarını kaydeden İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, "İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bayram boyunca yangın ve diğer acil durumlarda 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız muhtemel herhangi bir acil durumda 112 acil çağrı merkezi üzerinden itfaiyemize ulaşabilirler. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma ve ulaşımda tüm önlemler alındı

Bayramda artacak yolcu yoğunluğu nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, "Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak bayram sürecinde ilimizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı misafirlerimizden oluşacak yolcu yoğunluğu için tüm hazırlığımızı yaptık. Limanlarda, havalimanlarında ve toplu taşıma güzergahlarında aksaklıklara sebebiyet vermemek için tüm önlemlerimizi aldık. Denetim ekiplerimiz 7/24 sahada olacak ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum" dedi.

İbadethanelerde bakım, onarım ve tadilat işleri tamamlandı

Destek Hizmetleri Daire Başkanı Cihan Şahin, "Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Ramazan Bayramı öncesi tüm kurumlarımız ve ibadethanelerimizde bakım, onarım ve tadilat işlerimizi tamamladık. Atölyelerimizde çalışmalarımızda devam ediyor. Bu vesileyle de vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

MUSKİ 24 saat vatandaşın hizmetinde

MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, "Bayram sürecinde ciddi bir turizm hareketinin olacağını biliyoruz. Ekiplerimizin 24 saat esasına göre koordinasyonunu sağladık ve nöbetçi ekipler oluşturduk. Aynı zamanda 13 ilçemizde idari personellerimiz belirlendi. 185 çağrı merkezimiz çağrılara açık olacak. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum." dedi.

Çağrı Merkezi bayramda da vatandaşları yanıtsız bırakmayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Yeliz Küçük vatandaşlara Bayram'da da kesintisiz hizmet vereceklerini söyledi Küçük, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi olarak vatandaşlarımızda Ramazan Bayramı'nda da kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlere 444 48 01'i tuşlayarak ulaşabilirler. Hepimizin Bayramı kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ramazan ayını geride bırakırken, gönüllerimizi buluşturan, sofralarımızı bereketlendiren, dayanışmayı büyüten bir ayın ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; çocukların gözlerinde parlayan neşe, büyüklerimizin sözlerindeki bilgelik, dostların sarılışındaki içtenliktir. Bayram; sevginin, saygının, affetmenin ve yeniden kenetlenmenin adıdır. Bu özel günlerde paylaşmanın anlamı bir başka, birlikte olmanın değeri çok daha derindir. Biz de Muğla'mızda 13 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmenin, aynı lokmayı paylaşmanın, aynı duaya 'Amin' demenin huzurunu yaşadık. Ramazan ayının maneviyatı, Muğla'mızın sıcaklığıyla birleşince; barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bu coğrafyada bir kez daha hayat buldu. Bayram vesilesiyle, bir kez daha birlik olmanın, kenetlenmenin, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmenin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın Muğla'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve adalet getirmesini diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Sevgiyle, umutla, birlikte nice bayramlara. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Muğla'mızda ziyaretçi yoğunluğu artacak. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm birimlerimizle bayrama hazırız, gerekli tüm önlemleri aldık. Özellikle trafik konusunda vatandaşlarımızdan dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Herhangi bir olumsuz durumda 7/24 bize 444 48 01 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ulaşabilirler. Tüm ekiplerimiz bayram boyunca teyakkuz halinde olacak" dedi. - MUĞLA