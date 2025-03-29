Muğla Büyükşehir Bayram süresince teyakkuzda olacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla Büyükşehir Bayram süresince teyakkuzda olacak

Muğla Büyükşehir Bayram süresince teyakkuzda olacak

Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7/24 sahada olacak.

29.03.2025 12:54  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7/24 sahada olacak.

Zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan, Ramazan Bayramı öncesinde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını belirterek "Zabıta Daire Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için 7/24 denetimlerimiz devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan yerlere denetimlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızın hijyenik şartlar altında ürünlere ulaşması için denetimlerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlara ürünlerin sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Büyükşehir ekipleri yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı bayram öncesinde yürütülen sosyal hizmet çalışmalarına değinerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımızın, engellilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin ev temizlikleri, kişisel bakımlarını yaptık. Vatandaşlarımızın bayramı mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için çalışıyoruz. Muğla genelindeki bin 435 mezarlığımızın bakımı, temizliği ve ağaç budaması yaptık. Bayram sürecince evde bakım, sağlık ekiplerimiz ve hasta nakil ambulanslarımız hizmet vererek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyeceklerdir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri 7/24 görev başında

Bayram süresince herhangi bir acil duruma karşı teyakkuzda olacaklarını kaydeden İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, "İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bayram boyunca yangın ve diğer acil durumlarda 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız muhtemel herhangi bir acil durumda 112 acil çağrı merkezi üzerinden itfaiyemize ulaşabilirler. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma ve ulaşımda tüm önlemler alındı

Bayramda artacak yolcu yoğunluğu nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, "Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak bayram sürecinde ilimizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı misafirlerimizden oluşacak yolcu yoğunluğu için tüm hazırlığımızı yaptık. Limanlarda, havalimanlarında ve toplu taşıma güzergahlarında aksaklıklara sebebiyet vermemek için tüm önlemlerimizi aldık. Denetim ekiplerimiz 7/24 sahada olacak ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum" dedi.

İbadethanelerde bakım, onarım ve tadilat işleri tamamlandı

Destek Hizmetleri Daire Başkanı Cihan Şahin, "Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Ramazan Bayramı öncesi tüm kurumlarımız ve ibadethanelerimizde bakım, onarım ve tadilat işlerimizi tamamladık. Atölyelerimizde çalışmalarımızda devam ediyor. Bu vesileyle de vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

MUSKİ 24 saat vatandaşın hizmetinde

MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, "Bayram sürecinde ciddi bir turizm hareketinin olacağını biliyoruz. Ekiplerimizin 24 saat esasına göre koordinasyonunu sağladık ve nöbetçi ekipler oluşturduk. Aynı zamanda 13 ilçemizde idari personellerimiz belirlendi. 185 çağrı merkezimiz çağrılara açık olacak. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum." dedi.

Çağrı Merkezi bayramda da vatandaşları yanıtsız bırakmayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Yeliz Küçük vatandaşlara Bayram'da da kesintisiz hizmet vereceklerini söyledi Küçük, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi olarak vatandaşlarımızda Ramazan Bayramı'nda da kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlere 444 48 01'i tuşlayarak ulaşabilirler. Hepimizin Bayramı kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ramazan ayını geride bırakırken, gönüllerimizi buluşturan, sofralarımızı bereketlendiren, dayanışmayı büyüten bir ayın ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; çocukların gözlerinde parlayan neşe, büyüklerimizin sözlerindeki bilgelik, dostların sarılışındaki içtenliktir. Bayram; sevginin, saygının, affetmenin ve yeniden kenetlenmenin adıdır. Bu özel günlerde paylaşmanın anlamı bir başka, birlikte olmanın değeri çok daha derindir. Biz de Muğla'mızda 13 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmenin, aynı lokmayı paylaşmanın, aynı duaya 'Amin' demenin huzurunu yaşadık. Ramazan ayının maneviyatı, Muğla'mızın sıcaklığıyla birleşince; barış, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bu coğrafyada bir kez daha hayat buldu. Bayram vesilesiyle, bir kez daha birlik olmanın, kenetlenmenin, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmenin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın Muğla'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve adalet getirmesini diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Sevgiyle, umutla, birlikte nice bayramlara. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Muğla'mızda ziyaretçi yoğunluğu artacak. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm birimlerimizle bayrama hazırız, gerekli tüm önlemleri aldık. Özellikle trafik konusunda vatandaşlarımızdan dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Herhangi bir olumsuz durumda 7/24 bize 444 48 01 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ulaşabilirler. Tüm ekiplerimiz bayram boyunca teyakkuz halinde olacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla Büyükşehir Bayram süresince teyakkuzda olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
16:56 Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
16:38 E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
16:31 Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
16:17 Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
16:09 Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
16:02 Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 13:09:10. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Bayram süresince teyakkuzda olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement