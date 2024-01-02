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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 Yılında 4 Bin 237 Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 Yılında 4 Bin 237 Olaya Müdahale Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2023 yılında toplamda 4 bin 237 olaya müdahale etti. Ekipler, en fazla ot, çöp ve anız yangınlarına müdahale ederken, ayrıca ev yangınları, iş yeri yangınları, araç yangınları, orman yangınları, trafik kazaları, hayvan kurtarma ve su baskını gibi farklı olaylara da müdahale etti. Müdahale süresi ise 6 dakika 58 saniye olarak gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 Yılında 4 Bin 237 Olaya Müdahale Etti
02.01.2024 - 14:39,
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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 yılında 4 bin 237 olaya müdahalede bulundu. Ekipler 2023 yılında en fazla 1922 ot, çöp ve anız yangınına müdahale etti.

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi 2023 yılında 4 bin 237 itfaiyelik olaya müdahale etti. 2023 yılında Muğla'da meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev alan Büyükşehir itfaiyesi yıl içinde 322 ev yangınına müdahalede bulundu.

Büyükşehir itfaiyesi 2023 yılında 322 ev, 116 iş yeri, 222 araç, 72 odun, kömür, depo, 85 orman, fidanlık, 1922 ot, çöp, anız, 16 gemi, tekne, 254 diğer yangınlar, 557 trafik kazası, 564 hayvan kurtarma, 107 su baskını olayı olmak üzere toplam 4 bin 4237 olaya müdahale etti.

Müdahale süresi 6 dakika 58 saniye

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yaz aylarında Bodrum, Fethiye, Seydikemer ve Milas ilçelerinde mobil istasyonlarıyla olaylara anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan olaylara ihbar geldikten 6 dakika 58 saniye gibi kısa bir sürede müdahale ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 Yılında 4 Bin 237 Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
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