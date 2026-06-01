Kayıp yaşlı adam asansör boşluğunda ölü bulundu

01.06.2026 17:08  Güncelleme: 17:14
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki Fikret Filibe, yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerindeki Akbulut Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan ve ailesi tarafından kendisinden haber alınamayan Fikret Filibe'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda Filibe'nin yaşadığı apartman üzerinde yoğunlaşan ekipler, binada detaylı inceleme gerçekleştirdi.

İncelemeler sırasında alınan koku sebebiyle asansör boşluğunun kontrol edilmesi için olay yerine asansör teknik ekibi çağrıldı. Asansörün durdurulmasının ardından yapılan kontrolde, 74 yaşındaki Fikret Filibe'nin cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Filibe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze nakil aracına alınarak otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Evli olduğu, çocukları ve torunlarının bulunduğu öğrenilen Fikret Filibe'nin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Yaşam, Olay, Son Dakika

