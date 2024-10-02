Muğla'da 102 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 102 Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla\'da 102 Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda 102 aranan şahıs yakalandı, 23'ü kesin hapis cezası.

02.10.2024 14:51
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Muğla genelinde, 6 günde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 23'ü kesinleşmiş hapis cezası ve 79'u çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan toplam 102 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonlarda, farklı hapis cezalarıyla aranan kişiler arasında: 2 yıla kadar hapis cezası bulunan 9 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 8 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Öne çıkan bazı yakalamalar şu şekilde: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, 25 Eylül 2024 tarihinde Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hırsızlık Suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, 26 Eylül 2024'te Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklandı. Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi, 28 Eylül 2024'te Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi"

Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 102 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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