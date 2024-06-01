Muğla'da 11 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da 11 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla\'da 11 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta 11 ayrı suçtan hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Hakkında dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, izinsiz kredi kartı kullanma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 yaşındaki B.K., Milas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

01.06.2024 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, Milas'ta 11 ayrı suçtan karara bağlanmış hapis cezası bulunun şahsı yakaladı.

Hakkında 'Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak, kişinin, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık, kadına karşı tehdit' gibi 11 ayrı suçtan 15 yıl, 8 ay, 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan 47 yaşındaki B.K. Milas Kıracağız Mahallesinde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.K. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Operasyon, Milas, Muğla, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 11 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:17 Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla “Narkoçelik“ darbesi Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi
23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
22:38 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP’li Bakan’ı küplere bindirdi Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi
22:21 Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
07:28 Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi
00:49 MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a yumruklu saldırı MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı
00:33 Türkiye’nin Irak Büyükelçiliği’ne Anıl Bora İnan atandı Türkiye'nin Irak Büyükelçiliği'ne Anıl Bora İnan atandı
00:04 “Sadece Kürtçe hizmet olacak“ diyen kafe sahibine ev hapsi "Sadece Kürtçe hizmet olacak" diyen kafe sahibine ev hapsi
00:03 Aziz Yıldırım’ın “Bize gelmek istiyor“ dediği Talisca’dan Fenerbahçe’yi üzecek paylaşım Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım
23:33 Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’tan ilk açıklama geldi Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi
23:20 Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 08:32:15. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 11 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement