Muğla\'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Kocaeli Başiskele'de Geri Dönüşüm ve Boya Dükkanında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan geri dönüşüm ve boya dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.