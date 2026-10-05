Muğla'da 28 Eylül-5 Ekim operasyonlarında yakalanan 121 kişi cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Muğla'da 28 Eylül-5 Ekim operasyonlarında yakalanan 121 kişi cezaevine teslim edildi

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Muğla\'da 28 Eylül-5 Ekim operasyonlarında yakalanan 121 kişi cezaevine teslim edildi
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Muğla'da 28 Eylül-5 Ekim'de aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 29'u kesinleşmiş hapis cezalı, 92'si yakalama emirli toplam 121 kişi yakalandı. Yakalananlar emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla'da polis ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 92 kişi olmak üzere toplam 121 kişi yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 19, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 5, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında ise fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 16 yıl 8 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Fethiye'de gerçekleştirilen bir başka operasyonda da kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kasten yaralama suçlarından 16 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da 28 Eylül-5 Ekim operasyonlarında yakalanan 121 kişi cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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