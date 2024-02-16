Muğla\'da 31 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Maske takan kadın, eşini askerdeyken kayınbiraderiyle ilişkisi olduğunu itiraf etti

Esra Ezmeci'nin sunuculuğunu yaptığı programa yüzüne maske takarak konuk olan Gönül isimli bir kadın, eşini askerdeyken kayınbiraderiyle ilişkisi olduğunu itiraf etti. Kadın, eşinin askerde olması ve kayınbiraderinin eşiyle sorunları olması nedeniyle etkilendiğini ve ilişkiye girdiğini söyledi. Ayrıca, ilk çocuğunun da kayınbiraderinden olabileceğini belirtti.