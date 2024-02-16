Muğla\'da 31 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 31 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki şahıs Jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 17'si bilişim suçu, 10'u dolandırıcılık olmak üzere 31 ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl, 8 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki A.N. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
A.N. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
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