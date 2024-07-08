Muğla'da 4 Olayda 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 78 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da 4 Olayda 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 78 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla\'da 4 Olayda 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 78 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleşen 4 olayda toplamda 33 düzensiz göçmen yakalanırken, 78 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, lastik botlar içerisinde bulunan göçmenlerin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulması üzerine kurtarıldığı belirtildi. Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

08.07.2024 11:53
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 olayda 33 düzensiz göçmen yakalanırken, 78 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında is Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Farklı saatlerdeki diğer iki göçmen olayında göçmenlerin bindiği iki ayrı lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebinde bulunulması üzerine 11'i çocuk 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

4 olayda karaya çıkarılan 111 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 4 Olayda 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 78 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 4 Olayda 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 78 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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