Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla\'da 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, bir lastik bot ve bir fiber tekne içerisinde toplamda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

18.05.2024 15:29
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 2'si çocuk 19 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika

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