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Muğla'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yapılan operasyonlarda, 3 ayrı olayda toplamda 89 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Muğla\'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
21.12.2023 - 10:16,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 3 düzensiz göçmen olayında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye hareket etti. Hareket halindeki fiber karinalı lastik bot, ekiplerce durdurularak içerisindeki 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Farklı saatlerdeki diğer olayda ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği iki ayrı hareketli lastik bot, ekiplerce durdurularak toplamda 78 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 89 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Bodrum, Muğla, Göçmen Kaçakçılığı, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 89 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika
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