Muğla'da 89 yaşındaki adam sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da 89 yaşındaki adam sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti

Muğla\'da 89 yaşındaki adam sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Günlüce Mahallesi'nde yaşayan 89 yaşındaki Murat Orhan, tarım amaçlı kullanılan sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Olayı fark eden oğlu durumu hemen bildirdi ancak sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Murat Orhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.07.2024 22:16
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Günlüce Mahallesi'nde yaşayan 89 yaşındaki Murat Orhan, tarım amaçlı kullanılan sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Menteşe ilçesi Günlüce Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Orhan saat 12.00 sıralarında evinden ayrıldı. Oğlu S.O. babasından haber alamayınca kontrol maksadıyla arazisine gitti. Babasını sulama havuzunun içinde hareketsiz halde bulan S.O., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Orhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcının ilk incelemesinin ardından Murat Orhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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