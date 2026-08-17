Muğla’daki her 10 yangından 7’si insan kaynaklı - Son Dakika
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Muğla’daki her 10 yangından 7’si insan kaynaklı

Muğla’daki her 10 yangından 7’si insan kaynaklı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi verilerine göre 2024-2026 döneminde 3 bin 869 açık alan yangını çıktı, bunların yüzde 69'u insan kaynaklı. Söndürülmeden atılan sigara, kül ve kontrolsüz yakılan ateşler başlıca nedenler arasında. Başkan Aras, ormanları korumak için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı verilerine göre, 2026 yılının başından bu yana il genelinde 614 yangın çıktı. Bu yangınların 392'sinin insan kaynaklı, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. 80 yangının çıkış nedeni ise belirlenemedi.

2024-2026 döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi verilerine göre il genelinde 3 bin 869 açık alan yangını çıktı. Bu yangınların 2 bin 682'sinin insan kaynaklı, 766'sının ise elektrik kaynaklı olduğu belirlendi. 421 yangının çıkış sebebi tespit edilemedi. Söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor ile temizlik amacıyla yakılan ateşler, yangına yol açan nedenler arasında gösterildi.

En büyük neden insan

İtfaiye verilerinde insan kaynaklı yangınların nedenleri de dikkat çekti. Kişi veya kişiler tarafından söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor ile kontrolsüz şekilde yakılan temizlik ateşleri, anız yakma açık alan yangınlarının nedenleri arasında yer aldı. Özellikle sıcaklıkların yükseldiği, nemin düştüğü ve bitki örtüsünün kuruduğu dönemlerde dikkatsizce bırakılan bir kor ya da söndürülmeden atılan bir sigara, büyük bir yangının başlangıç noktası olabileceği belirtildi.

Her 10 yangından 7'sinde insan faktörü

Üç yıllık tabloya bakıldığında açık alan yangınlarının yaklaşık yüzde 69'unun insan kaynaklı olduğu görülüyor. Başka bir ifadeyle Muğla'da 2024-2026 döneminde meydana gelen her 10 açık alan yangınının yaklaşık 7'sinde insan faktörü öne çıktı. Aynı dönemde elektrik kaynaklı yangınların oranı yaklaşık yüzde 20 olurken, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınların oranı ise yaklaşık yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Başkan Aras; "Bizlere nefes olan ormanlarımızı hep birlikte koruyabiliriz"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras her yıl yaşanan orman yangınlarında geleceğe mirasımız ormanların zarar gördüğünü söyledi ve bu yangınların ne yazık ki büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Başkan Aras; "Özellikle yaz aylarında, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ülkemizin birçok noktasında orman yangınları meydana geliyor. Bu yangınlarda çocuklarımıza miras bırakacağımız, yemyeşil ormanlarımızı, doğal bitki örtüsünü ve birçok canlıyı kaybediyoruz. Yangınların çıkış sebeplerine baktığımızda ve itfaiyemizin verilerine göre büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu yangınları önlemek için tüm vatandaşlarımıza, hepimize büyük görev düşüyor. Bizlere nefes olan ormanlarımızı hep birlikte koruyabiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, Güvenlik, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla’daki her 10 yangından 7’si insan kaynaklı - Son Dakika

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