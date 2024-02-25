Muğla'nın Datça ilçesinde Alman turist kayalıklardan düşerek yaralandı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde Alman turist kayalıklardan düşerek yaralandı

Muğla\'nın Datça ilçesinde Alman turist kayalıklardan düşerek yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde karavanı ile tatil yapan 65 yaşındaki Alman turist, denize girmek için çıktığı kayalıklardan ayağı kayarak düşmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan turist, tedavisinin ardından taburcu edildi.

25.02.2024 20:10  Güncelleme: 20:11
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Muğla'nın Datça ilçesinde karavanı ile tatil yapan Alman turist, denize girmek için çıktığı kayalıklardan ayağı kayarak düşmesi sonucu yaralandı.

Karavanla tatil için Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nin bulunduğu bölgeye gelen 65 yaşındaki Alman turist, denize girmek için kayalıklara çıktı. Kayalıklardan denize atlamak istediği sırada ayağı kayarak düşen turist yaralandı. Vücudu kan içinde kalan turisti gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Datça Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı turist, tedavisinin ardından taburcu edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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