Muğla\'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Ölü

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan olduğu tespit edildi. - MUĞLA