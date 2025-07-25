Muğla'da Antik Kent Yakınında Yangın: Ağaçlar Zarar Gördü - Son Dakika
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Muğla'da Antik Kent Yakınında Yangın: Ağaçlar Zarar Gördü

Muğla\'da Antik Kent Yakınında Yangın: Ağaçlar Zarar Gördü
25.07.2025 22:07  Güncelleme: 22:28
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde Yatağan-Milas karayolu yakınında başlayan yangın, hızla Stratonikeia Antik Kenti'ne sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı, ancak birçok zeytin, nar, badem ve incir ağacı zarar gördü.

Muğla'da Yatağan- Milas karayolu yakınında başlayan ve Stratonikeia Antik Kenti'ne sıçrayan yangında zeytin, incir, nar ve badem ağaçları yandı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle antik kentine içerisine yayılmadan kontrol altına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Stratonikeia antik kenti çevresinden geçen Yatağan-Milas karayolu yakınında başlayan otluk yangını daha sonra antik kente sıçramıştı. Antik kent içinde devam eden yangına havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan ise orman Muğla Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Yatağan Termik Santrali'nin su tankerleri ve işçileri yangının söndürülmesi için büyük bir mücadele verdi. Yoğun hava ve yer müdahalesi sonrasında söndürülen yangında yüzlerce yıllık zeytin, incir, nar ve badem ağaçları yanarak zarar gördü. Antik kentin iç kesimlerine alevlerin ilerlemesi durdurulurken, alevlerden etkilenen incir, zeytin ve nar ağaçlarındaki meyveler alevler ile siyaha büründü. Yangında zarar gören zeytin, nar, badem ve incir ağaçlarının büyük bölümünün tapulu vatandaşlara ait olduğu öğrenilirken, yangının Kuzey giriş kapısını sağ tarafına geçmesi ekipler tarafından önlendi.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, yangının çok kısa bir süre içerisinde antik kente sıçradığını belirterek, ekiplerin havadan ve karadan çok yoğun mücadelesi sonrası antik kentin iç kesimlerine ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı. Söğüt, "Esasından yangın antik kentin yaklaşık 600 metre civarında doğu tarafında çıktı. Kentin ilgisi de yoktu esasında ama rüzgar kentin olduğu tarafa doğru esince ciddi anlamda kente doğru da geldi. Hatta hepimizi korkuttu. Ama şu an tamamen kontrol altına alındı. İnanılmaz bir el birliği vardı gerçekten. Ormanımız, jandarmamız, emniyetimiz, itfaiyelerimiz, tüm kurumlarımız buradaydı el birliğiyle. Tüm işçiler hep birlikte seferber oldu. Köylüler hepsi seferber oldu. Her koldan müdahaleye yapıldı. Kentin belli bir kesiminde durdurduk. Evlerin olduğu kısımlara gelmedi. Korkunç anlar yaşadık ama sonuçta inşallah şu an güzelce kontrol altına alarak bu süreç tamamlanmış oldu. Dilerim tekrar olmaz. Antik kentin doğu kısımlarında şahıs arazileri daha da fazla. O alanda zeytinler, narlar, o ağaçlarda etkilenenler de olmuştur açıkçası. Yangın esnasında orada sayıcı arkadaşlarla birlikte alanda dolaştık. Ekip olarak tüm çalışanlar olarak oralardaydık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Antik Kent Yakınında Yangın: Ağaçlar Zarar Gördü - Son Dakika

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