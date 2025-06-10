Muğla\'da Apartman Bacasında Yangın Paniği

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Emirbeyazıt Mahallesi Çaylılar Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bacadaki yangına hızla müdahale etti. İtfaiyenin başarılı çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA