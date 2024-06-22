Muğla\'da araç yangını ormanlık alana sıçradı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir araçta başlayan yangın ormanlı alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Menteşe ilçesi Yerkesik-Akbük yolu üzerinde seyreden araçtan dumanlar yükselmeye başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen araç yangını ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile hem araç, hem de ormanlık alandaki yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının sebebinin araçtaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, 20 M2 ormanlık alan kısmen yandı. - MUĞLA