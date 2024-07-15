Muğla\'da araç yangını vatandaşlar tarafından söndürüldü

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Muğla'nın Sakartepe rampasında seyir halindeki aracın motor bölümünde başlayan yangın itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Ula Sakartepe rampası iniş yönünde seyir halinde olan 35 Y 5735 plakalı aracın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başlayınca sürücü ve içindekiler aracı durdurarak araçtan ayrıldı. Karayolunda seyreden vatandaşlar kuru kimyevi tozlu söndürücü ile aracın motor bölümündeki yangını söndürdü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu aracın motor bölümünde maddi hasar meydana gelirken, yangının benzin hortumunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA