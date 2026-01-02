Muğla'da ev ve otomobil küle döndü - Son Dakika
Muğla'da ev ve otomobil küle döndü

02.01.2026 14:00  Güncelleme: 14:03
Menteşe ilçesindeki bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bağ evinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken, ev ve otomobil yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Akçaova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bağ evinden çıkan dumanları farkederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını söndürürken ev ve park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

