Muğla\'da ev ve otomobil küle döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bağ evinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken, ev ve otomobil yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Akçaova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bağ evinden çıkan dumanları farkederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını söndürürken ev ve park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA