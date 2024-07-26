Muğla\'da Bal Paketleme Tesisi Yangını

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sanayi sitesinde bulunan bal paketleme tesisinde henüz nedeni tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçesinde bulunan bal depolama ve paketleme tesisinde akşam saatlerinde yangın başladı. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler tesisi tamamen sararken, itfaiye ekiplerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bölgede konuşlu arazözler de müdahale etmeye başladı. Yangın tesisi tamamen sararken, alevler gökyüzünü aydınlattı. - MUĞLA