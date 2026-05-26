Muğla'da Bayram Güvenliği İçin Denetim Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Bayram Güvenliği İçin Denetim Artırıldı

Muğla\'da Bayram Güvenliği İçin Denetim Artırıldı
26.05.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Kurban Bayramı süresince güvenlik denetimleri 7/24 sürdürülüyor, güvenli tatil hedefleniyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri, il genelinde trafik ve asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Muğla genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler; şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere, turistik ilçelerin geçiş güzergahları ve bayram yoğunluğunun yaşandığı stratejik noktalarda 7/24 esasına göre görev yapıyor. Güvenlik güçleri, hem Muğlalıların hem de tatil için kenti tercih eden binlerce yerli ve yabancı turistin güvenli bir bayram geçirmesini hedefliyor.

Yetkililer, denetimlerin sadece ceza kesme odaklı olmadığını, asıl amacın can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı. Sürücülere yönelik yapılan uyarılarda, bayram coşkusunun gölgelenmemesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücülerimizin trafik kurallarına harfiyen uymasını, hız sınırlarına dikkat etmesini ve direksiyon başında duyarlı davranmasını rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu, kazasız ve güvenli yolculuklar diliyoruz"

Tatil dönemi boyunca Muğla'nın kara, deniz ve kent içi tüm arterlerinde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Güvenlik, Turizm, Tatil, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Bayram Güvenliği İçin Denetim Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:39
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor Ağabeyinin bir tahmini var
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:38:29. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Bayram Güvenliği İçin Denetim Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.