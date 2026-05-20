Muğla'da bayram öncesi otogarda sıkı denetim
20.05.2026 11:46  Güncelleme: 11:56
Muğla Menteşe Otogarı'nda bayram öncesi otobüs firmalarına yönelik fiyat ve tarife denetimi yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, bilet fiyatlarının yasal tarifelere uygunluğunu kontrol etti. Aşırı fiyat artışı tespit edilen firmalara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Muğla'da Menteşe Otogarı'nda bayram öncesi otobüs firmalarına yönelik kapsamlı fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli ve ekonomik seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, bilet fiyatlarının bakanlıkça belirlenen tarifelere uygun olup olmadığını tek tek inceledi. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Muğla merkez ve tüm ilçelerdeki otobüs terminallerinde fiyat kontrolü yaptıklarını belirtti. Firmaların belirlenen yasal tarifelere uymak zorunda olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nün veya Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği tarifeye uyma zorunluluğu var. Şayet herhangi bir aşırı, anormal bir fiyat artışı tespit edilirse, arkadaşlarımız Haksız Fiyat Artışı (HFA) tutanağı düzenliyor. Bu denetimlerimiz Ticaret İl Müdürlüğü olarak bayram boyunca da kesintisiz devam edecek" dedi.

Denetimlerin sadece otogarlarla sınırlı kalmadığını; market, büfe ve toptancı hallerinde de fiyat tarifesi kontrollerinin aralıksız sürdüğünü ifade eden Demirtaş, kurallara uymayan işletmelere yönelik cezai işlem uygulanacağını hatırlattı. Cezaların aynı zamanda caydırıcı bir uyarı niteliği taşıdığını belirten Demirtaş, "Mevzuat hükümlerine ve tarifeye uymayan firmalarla ilgili cezai işlem uyguluyoruz. Tabi cezai işlem uygulamak aynı zamanda bir uyarı mahiyetinde oluyor. Bu denetim ve kontrolleri sürekli Muğla'ya bağlı ilçelerimizdeki işletmelerde sürdürüyoruz. Ancak bayram öncesi, toptancı hallerinde ve özellikle otobüs terminallerindeki denetimlere ağırlık verdik. Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenli ve ekonomik bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamaktır. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Ekiplerin bayram süresi boyunca da sahada olacağı ve haksız kazanç sağlayan işletmelere fırsat verilmeyeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:57:54.
