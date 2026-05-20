Muğla\'da bayram öncesi otogarda sıkı denetim

Muğla'da Menteşe Otogarı'nda bayram öncesi otobüs firmalarına yönelik kapsamlı fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli ve ekonomik seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, bilet fiyatlarının bakanlıkça belirlenen tarifelere uygun olup olmadığını tek tek inceledi. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Muğla merkez ve tüm ilçelerdeki otobüs terminallerinde fiyat kontrolü yaptıklarını belirtti. Firmaların belirlenen yasal tarifelere uymak zorunda olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nün veya Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği tarifeye uyma zorunluluğu var. Şayet herhangi bir aşırı, anormal bir fiyat artışı tespit edilirse, arkadaşlarımız Haksız Fiyat Artışı (HFA) tutanağı düzenliyor. Bu denetimlerimiz Ticaret İl Müdürlüğü olarak bayram boyunca da kesintisiz devam edecek" dedi.

Denetimlerin sadece otogarlarla sınırlı kalmadığını; market, büfe ve toptancı hallerinde de fiyat tarifesi kontrollerinin aralıksız sürdüğünü ifade eden Demirtaş, kurallara uymayan işletmelere yönelik cezai işlem uygulanacağını hatırlattı. Cezaların aynı zamanda caydırıcı bir uyarı niteliği taşıdığını belirten Demirtaş, "Mevzuat hükümlerine ve tarifeye uymayan firmalarla ilgili cezai işlem uyguluyoruz. Tabi cezai işlem uygulamak aynı zamanda bir uyarı mahiyetinde oluyor. Bu denetim ve kontrolleri sürekli Muğla'ya bağlı ilçelerimizdeki işletmelerde sürdürüyoruz. Ancak bayram öncesi, toptancı hallerinde ve özellikle otobüs terminallerindeki denetimlere ağırlık verdik. Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenli ve ekonomik bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamaktır. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Ekiplerin bayram süresi boyunca da sahada olacağı ve haksız kazanç sağlayan işletmelere fırsat verilmeyeceği bildirildi. - MUĞLA