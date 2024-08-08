Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sırasında zeytinliklerin büyük zarar gördüğü bildirildi.

08.08.2024 15:46
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Çarşamba günü öğleden sonra başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, orman işçileri ve Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, havadan ve karadan yaptıkları müdahalelerle yangını durdurmayı başardı.

Yangının çıkış nedeni halen belirlenemezken, yangın sırasında zeytinliklerin büyük zarar gördüğü bildirildi. Sekköy Mahallesi sakini Ayşen Solmaz, yangında dedesinden kalma 70 yıllık zeytin ağaçlarının yandığını belirtti. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Solmaz, "Zeytinliklerim yok oldu, yüzlerine nasıl bakacağız, kapkara oldu. Sadece ineklerim kaldı, çok üzgünüm. Annem tansiyon hastası, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yangının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Çakıralan Mahallesi'nde, mahalle sakinleri büyük bir endişe yaşadı. Mahalle Muhtarı Zafer Gökçe, yangının rüzgarla birlikte mahallelerine doğru ilerlediğini ve insanların yanı sıra hayvanların da büyük tehlike altında kaldığını belirtti. Gökçe, "Bütün mahallemizi boşalttık. Ekiplerimiz, Yeniköy-Kemerköy termik santrale bağlı yangın söndürme ekipleriyle birlikte canla başla mücadele etti. Çok sayıda zeytin ağacımız yandı, inşallah zararlarımız karşılanır" diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmalarında dronlarla havadan yapılan görüntüleme, yangının verdiği zararın boyutlarını gözler önüne serdi. Mahallelerde birçok evin yangından zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölge halkı, yangının ardından yaralarını sarmaya çalışırken, yetkililer zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Yangının çıkış nedeni kesin olarak belirlenmeye çalışılırken, benzer olayların yaşanmaması için bölgedeki denetimlerin sıklaşması sıklaştırılması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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