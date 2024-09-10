Milas’ta Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde bulunan vatandaşların bir kısmı hızla evi tahliye ederken, iki kişi çatı katına çıkarak güvenli bir alana sığındı. Bir kişi ise yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çok sayıda personelle yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çatı katında mahsur kalan iki kişi güvenli bir şekilde kurtarılarak tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen üç kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA