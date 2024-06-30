Muğla'da Gürçamlar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla'da Gürçamlar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla\'da Gürçamlar\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, tatil sitelerine ulaşmadan önü kesildi ve yerleşim birimlerine tehdit oluşturmadı.

30.06.2024 13:56
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Muğla'nın Milas ilçesi Gürçamlar mevkiinde başlayan orman yangı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevlerin önü kesildi.

Milas ilçesi Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Kızılçam ormanlık alanda başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, helikopter ve yangın söndürme uçağı gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonrası bölgede bulunan tatil sitelerine alevler ulaşmadan önü kesildi.

Kısmen kontrol altına alınan yangında yerleşim birimlerine tehdidin söz konusu olmadığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Gürçamlar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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